***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2021 14:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFC32218 ISIN Kodlu Bono İhracı Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 162.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC32218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,93769
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.03.2022
Kayıt Tarihi 10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000
Döviz Cinsi TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975117
BIST