***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC32218 ISIN Kodlu Bono İhracı Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 162.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC32218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 0,93769Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.03.2022Kayıt Tarihi 10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975117BIST