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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.12.2021 11:08
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFCA2117 ISIN Kodlu Bononun İtfası Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 118.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFCA2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.600.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.12.2021
Kayıt Tarihi 08.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.600.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982290


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 42.102.499 % 10,00  
POLTK 495,50 9.750.272 % 9,99  
RALYH 15,30 3.782.956 % 9,99  
ISBIR 60,55 2.757.084 % 9,99  
DOBUR 168,60 6.241.909 % 9,98  
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Dolar 13,7481 13,7642 % 0,56  
Euro 15,5834 15,6138 % 0,41  
Sterlin 18,1336 18,2245 % 0,62  
Frank 14,9059 14,9957 % 0,73  
Riyal 3,6613 3,6797 % 0,79  
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11:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 0,46  
Altın Gr. 790 790 5,53  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,10  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,01  
B. Petrol 75,90 75,90 0,08  
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