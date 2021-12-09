***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC22227 ISIN Kodlu Bono İhracı Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 46.600.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.400.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.400.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.02.2022Vade (Gün Sayısı) 78Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC22227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.400.000İhraç Fiyatı 0,96197Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.02.2022Kayıt Tarihi 24.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.400.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982440BIST