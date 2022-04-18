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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.04.2022 10:04
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC42225 ISIN Kodlu Bono İtfası Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 162.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 73
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC42225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,95238
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.04.2022
Kayıt Tarihi 15.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 26.04.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021405


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IHAAS 20,12 23.733.503 % 8,00  
PAGYO 13,29 2.858.096 % 5,81  
GENIL 18,28 82.966.543 % 5,73  
KUYAS 6,36 26.115.766 % 5,65  
HUNER 3,23 175.820.659 % 5,56  
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Riyal 3,8990 3,9186 % 0,37  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 0,06  
Altın Gr. 932 933 1,22  
Cumhuriyet 6.171 6.265 -35,00  
Tam 6.149 6.303 -28,17  
Yarım 2.972 3.049 -13,62  
Çeyrek 1.491 1.524 -6,82  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,02  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 0,03  
B. Petrol 112 112 -1,34  
Seans Raporu 14:35
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