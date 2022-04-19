***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC72222 ISIN Kodlu Bono İhracı Tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 105.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 33.210.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 33.210.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.07.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC72222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.210.000İhraç Fiyatı 0,94354Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.07.2022Kayıt Tarihi 18.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.210.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022070BIST