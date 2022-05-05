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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2022 14:08
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi : TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN VADESİ (02/05/2022) BRAMAZAN BAYRAMININ İLK GÜNÜNE GELMESİ SEBEBİYLE İTFASI İLK İŞ GÜNÜ OLAN BUGÜN (05/05/2022) YAPILMIŞTIR. BONONUN İHRAÇ FAİZİ (%19.50) ÜZERİNDEN 3 GÜNLÜK GETİRİ (48.089,99 tl) HESAPLANARAK İTFA PRİMLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 162.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC52216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,91316
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.05.2022
Kayıt Tarihi 29.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.048.089,99
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
: TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN VADESİ (02/05/2022) BRAMAZAN BAYRAMININ İLK GÜNÜNE GELMESİ SEBEBİYLE İTFASI İLK İŞ GÜNÜ OLAN BUGÜN (05/05/2022) YAPILMIŞTIR. BONONUN İHRAÇ FAİZİ (%19.50) ÜZERİNDEN 3 GÜNLÜK GETİRİ (48.089,99 tl) HESAPLANARAK İTFA PRİMLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YATIRIMCILARIMIZIN BİLGİSİNE SUNARIZ.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026571


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