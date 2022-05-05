***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi : TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN VADESİ (02/05/2022) BRAMAZAN BAYRAMININ İLK GÜNÜNE GELMESİ SEBEBİYLE İTFASI İLK İŞ GÜNÜ OLAN BUGÜN (05/05/2022) YAPILMIŞTIR. BONONUN İHRAÇ FAİZİ (%19.50) ÜZERİNDEN 3 GÜNLÜK GETİRİ (48.089,99 tl) HESAPLANARAK İTFA PRİMLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 162.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.05.2022Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,48Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC52216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,91316Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.05.2022Kayıt Tarihi 29.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.048.089,99Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar: TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN VADESİ (02/05/2022) BRAMAZAN BAYRAMININ İLK GÜNÜNE GELMESİ SEBEBİYLE İTFASI İLK İŞ GÜNÜ OLAN BUGÜN (05/05/2022) YAPILMIŞTIR. BONONUN İHRAÇ FAİZİ (%19.50) ÜZERİNDEN 3 GÜNLÜK GETİRİ (48.089,99 tl) HESAPLANARAK İTFA PRİMLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. YATIRIMCILARIMIZIN BİLGİSİNE SUNARIZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026571BIST