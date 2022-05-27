***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC52224 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI YAPILMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 105.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.650.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.650.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.05.2022Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC52224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.650.000İhraç Fiyatı 0,94803Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.05.2022Kayıt Tarihi 26.05.2022 * Hak sahip