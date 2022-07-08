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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2022 10:33
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC72214 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 105.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,29
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC72214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,94589
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.07.2022
Kayıt Tarihi 07.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 26.04.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044232


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GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2321 17,2956 % 0,16  
Euro 17,5425 17,6297 % 0,38  
Sterlin 20,7025 20,8064 % 0,09  
Frank 17,5995 17,7055 % -0,23  
Riyal 4,5848 4,6078 % 0,05  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 2,04  
Altın Gr. 967 967 1,38  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.466 6.644 58,00  
Yarım 3.165 3.249 29,00  
Çeyrek 1.585 1.621 11,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,04  
B. Petrol 107 107 2,47  
Seans Raporu 12:35
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