***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC72214 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 105.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.07.2022Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) -Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC72214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,94589Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.07.2022Kayıt Tarihi 07.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 26.04.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044232BIST