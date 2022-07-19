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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.07.2022 09:39
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC72222 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 105.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 33.210.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 33.210.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:322.513
Değişim :  0,46% |  11,42
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.502  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RHEAG 1,98 1.640.359 % 10,00  
BOSSA 11,78 43.614.550 % 9,98  
KLRHO 13,80 38.360.905 % 9,96  
MERKO 3,89 22.705.780 % 9,89  
VANGD 3,67 2.685.588 % 9,88  
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12:32 Alış Satış %  
Dolar 17,5885 17,5904 % 0,18  
Euro 18,0264 18,0434 % 0,42  
Sterlin 21,0919 21,1977 % 0,47  
Frank 18,0877 18,1967 % 0,24  
Riyal 4,6720 4,6954 % 0,25  
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12:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 0,53  
Altın Gr. 968 968 2,18  
Cumhuriyet 6.532 6.631 1,00  
Tam 6.567 6.620 -11,00  
Yarım 3.200 3.236 -5,00  
Çeyrek 1.605 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,10  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,11  
B. Petrol 106 106 -1,10  
Seans Raporu 12:32
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