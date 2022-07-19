***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.07.2022 09:39
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFC72222 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 105.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 33.210.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 33.210.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü
12:322.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,42
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:3217,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0308
|Açılış
|: 17,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:3218,0434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0749
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:32968,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 968,41
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
968,50
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:32
|RHEAG
|1,98
|1.640.359
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.614.550
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.360.905
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.705.780
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.685.588
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,62
|43.793.599
|% -7,86
|
|GLRYH
|3,61
|98.002.906
|% -6,23
|
|KONYA
|1.250,00
|50.830.979
|% -5,02
|
|MRGYO
|1,92
|23.430.743
|% -4,95
|
|KZBGY
|77,60
|9.054.250
|% -4,62
|
|THYAO
|51,05
|1.593.330.558
|% -0,10
|
|SISE
|21,34
|1.070.014.458
|% 0,76
|
|EREGL
|28,04
|558.439.177
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,00
|544.033.029
|% 3,16
|
|SASA
|42,94
|511.588.054
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,00
|364.019.236
|% -0,66
|
|ODAS
|3,58
|259.102.521
|% 3,47
|
|TSKB
|2,28
|163.365.130
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,22
|71.695.993
|% 3,39
|
|KARSN
|7,62
|439.177.264
|% 3,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5885
|17,5904
|% 0,18
|
|Euro
|18,0264
|18,0434
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0919
|21,1977
|% 0,47
|
|Frank
|18,0877
|18,1967
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6720
|4,6954
|% 0,25
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.567
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.200
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,10
|