***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.08.2022 14:43
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTPFC92212 ISIN KDLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI TAMAMLANMIŞTR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC92212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,94904
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.09.2022
Kayıt Tarihi 26.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) TRFTPFC92212 ISIN KODLU FİNANSMAN BONUSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFTPFC92212 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051015
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