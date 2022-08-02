***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC92212 ISIN KDLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI TAMAMLANMIŞTR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.09.2022Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC92212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,94904Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.09.2022Kayıt Tarihi 26.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) TRFTPFC92212 ISIN KODLU FİNANSMAN BONUSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFTPFC92212 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051015BIST