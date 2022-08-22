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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.08.2022 14:06
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC82213 ISIN Kodlu Bononun İtfası Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Bono İtfası

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 105.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.02.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 13.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 13.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 24,75
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC82213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
İhraç Fiyatı 0,94429
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.08.2022
Kayıt Tarihi 19.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057532


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