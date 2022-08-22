***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTPFC82213 ISIN Kodlu Bononun İtfası Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Bono İtfasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 105.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 13.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 13.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.08.2022Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 24,75Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC82213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 27.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,94429Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.08.2022Kayıt Tarihi 19.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057532BIST