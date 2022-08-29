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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.08.2022 15:21
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTPFC12319 FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022

İlgili İhraç Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı sel (%) 10,44
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,02
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTPFC12319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,90548
Kupon Sayısı 0 03.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058848


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Yarım 3.314 3.358 -1,00  
Çeyrek 1.662 1.678 -1,00  
Gümüş.Ons 18,71 18,74 -0,06  
Gümüş Gr. 10,95 10,96 -0,03  
B. Petrol 102 102 -0,61  
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