***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi ISIN KODU SEHVEN YANLIŞ GİRİLDİĞİNDEN DÜZELTME YAPILMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni ISIN KODU SEHVEN YANLIŞ GİRİLDİĞİNDEN DÜZELTME YAPILMIŞTIR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.09.2022Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,37Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTPFC92212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,94904Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.09.2022Kayıt Tarihi 26.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) TRFTPFC92212 ISIN KODLU FİNANSMAN BONUSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFTPFC92212 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI TAMAMLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065446BIST