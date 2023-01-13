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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2023 10:10
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 8,0466 33
2 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023 33
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023 51.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Getiri: İlk Kupon için %33,00 Yıllık Basit, İkinci Kupon için %33,00 Yıllık Basit ile 2 Yıllık Gösterge Tahvil + 1500 baz puan Ek Getiriden Yüksek Olanı Kupon Oranı Hesabında Baz Alınacak Gösterge Tahvile Endeksli Getiri: Her kupon dönemi için uygulanacak kupon faizi ilgili dönem itibari ile piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"'nin, ("Gösterge DIBS) ") ilgili kupon faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son üç günlük aynı gün valörlü ağırlıklı aritmetik ortalama yıllık bileşik faizinden yola çıkarak hesaplanan kupon dönemi gün sayısı "Gösterge" basit faizi üzerine ek getirinin kupon gün sayısı/365'inin eklenmesiyle ulaşılacak faiz oranıdır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101761


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ONCSM 37,40 3.874.827 % 10,00  
TNZTP 13,58 3.531.316 % 9,96  
SDTTR 68,50 274.278.930 % 9,95  
UMPAS 4,86 536.005 % 9,95  
SOKE 9,07 68.324 % 9,94  
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Riyal 4,9856 5,0106 % 0,01  
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Altın Ons 1.897 1.897 -2,07  
Altın Gr. 1.145 1.145 -1,45  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.728 7.796 -14,00  
Yarım 3.763 3.815 -7,00  
Çeyrek 1.887 1.907 -4,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,06  
Gümüş Gr. 14,30 14,32 -0,05  
B. Petrol 83,77 83,77 -0,26  
Seans Raporu 10:11
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