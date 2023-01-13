***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2023 10:10
Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 8,0466 33
2 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023 33
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023 51.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Getiri: İlk Kupon için %33,00 Yıllık Basit, İkinci Kupon için %33,00 Yıllık Basit ile 2 Yıllık Gösterge Tahvil + 1500 baz puan Ek Getiriden Yüksek Olanı Kupon Oranı Hesabında Baz Alınacak Gösterge Tahvile Endeksli Getiri: Her kupon dönemi için uygulanacak kupon faizi ilgili dönem itibari ile piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"'nin, ("Gösterge DIBS) ") ilgili kupon faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son üç günlük aynı gün valörlü ağırlıklı aritmetik ortalama yıllık bileşik faizinden yola çıkarak hesaplanan kupon dönemi gün sayısı "Gösterge" basit faizi üzerine ek getirinin kupon gün sayısı/365'inin eklenmesiyle ulaşılacak faiz oranıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101761
BIST
10:114.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 16,32
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
4.987
En Düşük
4.926
10:1118,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:1120,3626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0299
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:111.145,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.145,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ONCSM
|37,40
|3.874.827
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|3.531.316
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|274.278.930
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|68.324
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,08
|539.750
|% -6,18
|
|ALFAS
|236,80
|35.286.144
|% -5,28
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|KRDMD
|18,83
|759.708.461
|% -0,37
|
|EREGL
|39,60
|633.928.186
|% 0,05
|
|THYAO
|134,30
|631.836.817
|% -1,10
|
|ASELS
|54,95
|415.511.493
|% -1,70
|
|EKGYO
|8,17
|409.534.397
|% -4,00
|
|EKGYO
|8,17
|409.534.397
|% -4,00
|
|KRDMD
|18,83
|759.708.461
|% -0,37
|
|YKBNK
|8,88
|155.074.398
|% -1,77
|
|EREGL
|39,60
|633.928.186
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,59
|40.578.385
|% -1,89
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7825
|18,7847
|% 0,01
|
|Euro
|20,3497
|20,3626
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,8404
|22,9550
|% -0,13
|
|Frank
|20,1335
|20,2547
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,01
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.728
|7.796
|-14,00
|
|Yarım
|3.763
|3.815
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.907
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|-0,26
|
Seans Raporu
10:11
daha fazla
-
10:26ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 803 adet işlem
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, TKFEN
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, FROTO, GUBRF
-
10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.24 ) 4, 410
-
10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, SDTTR, ONCSM, SOKE, TNZTP