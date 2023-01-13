***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 8,0466 332 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023 33Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023 51.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarGetiri: İlk Kupon için %33,00 Yıllık Basit, İkinci Kupon için %33,00 Yıllık Basit ile 2 Yıllık Gösterge Tahvil + 1500 baz puan Ek Getiriden Yüksek Olanı Kupon Oranı Hesabında Baz Alınacak Gösterge Tahvile Endeksli Getiri: Her kupon dönemi için uygulanacak kupon faizi ilgili dönem itibari ile piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"'nin, ("Gösterge DIBS) ") ilgili kupon faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son üç günlük aynı gün valörlü ağırlıklı aritmetik ortalama yıllık bileşik faizinden yola çıkarak hesaplanan kupon dönemi gün sayısı "Gösterge" basit faizi üzerine ek getirinin kupon gün sayısı/365'inin eklenmesiyle ulaşılacak faiz oranıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101761BIST