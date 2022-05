***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı başvurusu SPK tarafından onaylanmamıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 20.000.000 80.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 NâmaB Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 60.000.000 240.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 NâmaMevcut Sermaye (TL) 400,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.02.2022SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketin Yönetim Kurulu 18.01.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ve "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000 (seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 (yüzde dört yüz) oranında 320.000.000 (üç yüz yirmi milyon) Türk Lirası artırılarak 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına, Artırılan 320.000.000 (üç yüz yirmi milyon) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 10 Kuruş Türk Lirası değerli 3.200.000.000 (üç milyar iki yüz milyon) adet nama yazılı payın ihraç edilmesine ve (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 10 Kuruş (0,1 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,1 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine, Halka arzdan sonra satılmayan payların VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) hükmü uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine, Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Setr/tr/Bildirim/1025378BIST