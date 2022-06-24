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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.06.2022 18:13
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 20.000.000 5.000.000,000 25,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 Nâma
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 60.000.000 15.000.000,000 25,00000 B Grubu B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 80.000.000 20.000.000,000 25,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 24.06.2022 tarihli toplantısında
1. 500.000.000-TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere şirketimizin ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye %25 oranında artırılmasına,
2. Artırılmasına karar verilen 20.000.000-TL nin 20.000.000-TL sinin de Olağanüstü Yedekler Hesabından karşılanmasına,
3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 20.000.000-TL nominal değerdeki paylardan 5.000.000-TL nominal değerdeki payın (A) Grubu, İmtiyazlı, Nama Yazılı 15.000.000-TL nominal değerdeki payın (B) Grubu, İmtiyazsız, Nama Yazılı olmasına ve (A) Grubu payların mevcut (A) Grubu, (B) Grubu payların mevcut (B) Grubu pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
4. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na başvurulmasına,
oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6. MADDE TADİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039205


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