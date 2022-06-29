***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK başvurusu yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 20.000.000 5.000.000,000 25,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 NâmaB Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 60.000.000 15.000.000,000 25,00000 B Grubu B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 80.000.000 20.000.000,000 25,00000İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 20.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 24.06.2022 tarihli toplantısında1. 500.000.000-TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere şirketimizin ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye %25 oranında artırılmasına,2. Artırılmasına karar verilen 20.000.000-TL nin 20.000.000-TL sinin de Olağanüstü Yedekler Hesabından karşılanmasına,3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 20.000.000-TL nominal değerdeki paylardan 5.000.000-TL nominal değerdeki payın (A) Grubu, İmtiyazlı, Nama Yazılı 15.000.000-TL nominal değerdeki payın (B) Grubu, İmtiyazsız, Nama Yazılı olmasına ve (A) Grubu payların mevcut (A) Grubu, (B) Grubu payların mevcut (B) Grubu pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,4. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na başvurulmasına,oybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 6. MADDE TADİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039973BIST