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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.09.2022 18:01
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tadil metni revize edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 20.000.000 5.000.000,000 25,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 Nâma
B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 60.000.000 15.000.000,000 25,00000 B Grubu B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 80.000.000 20.000.000,000 25,00000

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 24.06.2022/23 tarih ve sayılı kararı ile şirketimizin ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 80.000.000- TL' den 100.000.000-TL ye artırılmasına karar vermiş ve 19.07.2022/24 tarih ve sayılı kararı ile de sermayeye eklenmesine karar verilen 20.000.000-TL nin sermaye hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulumuz bu sefer 24.06.2022/23 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen şirketimizin ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye %25 oranında artırılmasına ilişkin tadil metnin ekteki şekilde revize edilerek gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na başvurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 6. MADDE TADİL 13 EYLÜL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062854


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