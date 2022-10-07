***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 80.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 20.000.000 5.000.000,000 25,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPFC00028 NâmaB Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 60.000.000 15.000.000,000 25,00000 B Grubu B Grubu, CRDFA, TRATPFAC91P5 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 80.000.000 20.000.000,000 25,00000İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 20.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.10.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 24.06.2022/23 tarih ve sayılı kararı ile şirketimizin ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 80.000.000- TL' den 100.000.000-TL ye artırılmasına karar vermiş ve 19.07.2022/24 tarih ve sayılı kararı ile de sermayeye eklenmesine karar verilen 20.000.000-TL nin sermaye hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.Yönetim Kurulumuz bu sefer 24.06.2022/23 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen şirketimizin ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye %25 oranında artırılmasına ilişkin tadil metnin ekteki şekilde revize edilerek gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na başvurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 6. MADDE TADİL 13 EYLÜL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068640BIST