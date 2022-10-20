***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2022 17:41
İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.10.2022
SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 06.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 20.10.2022
Ek Açıklamalar
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 18.10.2022'dir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073118
BIST
17:313.925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 44,50
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:3118,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:3118,2810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3067
En Düşük
18,1338
17:31980,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,48
|Açılış
|: 980,86
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
981,96
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MRSHL
|300,30
|27.614.058
|% 10,00
|
|PENTA
|644,10
|17.169.578
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.054.577
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.652.296
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.954.342
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,60
|52.515.831
|% -4,51
|
|ISSEN
|45,18
|91.826.857
|% -4,12
|
|GLBMD
|10,41
|24.446.040
|% -4,06
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,95
|7.202.312.777
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,97
|5.088.602.765
|% 2,47
|
|AKBNK
|16,06
|4.695.476.017
|% 2,23
|
|HALKB
|9,20
|4.475.760.809
|% 7,98
|
|TUPRS
|368,20
|3.733.320.744
|% 2,28
|
|EKGYO
|4,51
|3.307.226.634
|% 1,35
|
|YKBNK
|9,97
|5.088.602.765
|% 2,47
|
|HALKB
|9,20
|4.475.760.809
|% 7,98
|
|VAKBN
|9,36
|3.651.650.679
|% 8,84
|
|TSKB
|2,86
|1.114.273.834
|% 2,51
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5950
|% 0,00
|
|Euro
|18,2729
|18,2810
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,9890
|21,0942
|% 1,10
|
|Frank
|18,4982
|18,6096
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,10
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|11,46
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,21
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,95
|
Seans Raporu
17:31
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17:46ATLAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 794, 257 adet işlem
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17:44OSMEN
Yüzde 5.46 oranında artışla 44.06 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 567 adet işlem
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17:43XU100
Endeks 3, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 83, 712.00 milyon TL de
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17:43RUBNS
Yüzde 7.26 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 634, 411 adet işlem
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17:42MRGYO
Yüzde 5.05 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 745, 581 adet işlem