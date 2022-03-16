***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.03.2022 16:47
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince hazırlanmış olan ve daha önce 01.02.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen
"Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"
Sermaye Piyasası Kurulu talebine istinaden revize edilmiş olup, revize rapor ve buna ilişkin Yönetim Kurulu kararı ekte gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010877
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0082
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0877
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
18:05901,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,34
|Açılış
|: 901,73
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
|
|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
|
|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
|
|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
|
|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6661
|14,6910
|% -0,06
|
|Euro
|16,1288
|16,1767
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,1538
|19,2499
|% 0,25
|
|Frank
|15,5078
|15,6012
|% -0,24
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-6,68
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,13
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,42
|