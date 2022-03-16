***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince hazırlanmış olan ve daha önce 01.02.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen"Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"Sermaye Piyasası Kurulu talebine istinaden revize edilmiş olup, revize rapor ve buna ilişkin Yönetim Kurulu kararı ekte gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010877BIST