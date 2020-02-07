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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.02.2020 12:19
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere cad. Enka Binası No:108 Kat:1 Esentepe/iST. 0 212 356 19 10 0 212 356 19 11
ANKARA ŞUBE Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9.Km No:266 Tepe Prime İş Ve Yaşam Merkezi 1.Kat C Blok No:31 06800 Çankaya / ANKARA 0312 287 01 27 -28 0312 287 01 29
KOCAELİ ŞUBE Çarşı yapı AVM, Sanayi mahallesi, Kozalı sokak, Çarşı Yapı İş Merkezi, H Blok, No:14 İzmit/KOCAELİ 0 262 335 02 94 0 212 336 96 60




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817563


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.326.262 % 19,97  
ARENA 12,88 28.102.759 % 16,98  
AYCES 11,59 5.265.348 % 14,98  
BUCIM 7,58 12.884.467 % 12,63  
LINK 33,20 21.880.654 % 12,47  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7211 7,7598 % 0,06  
Frank 6,1125 6,1493 % -0,09  
Riyal 1,5915 1,5995 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.569 2,12  
Altın Gr. 302 302 0,14  
Cumhuriyet 1.998 2.028 5,00  
Tam 1.989 2.039 4,00  
Yarım 961 986 1,94  
Çeyrek 482 493 0,97  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 -0,01  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 55,20 55,20 0,27  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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