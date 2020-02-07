***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2020 12:19
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere cad. Enka Binası No:108 Kat:1 Esentepe/iST. 0 212 356 19 10 0 212 356 19 11
ANKARA ŞUBE Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9.Km No:266 Tepe Prime İş Ve Yaşam Merkezi 1.Kat C Blok No:31 06800 Çankaya / ANKARA 0312 287 01 27 -28 0312 287 01 29
KOCAELİ ŞUBE Çarşı yapı AVM, Sanayi mahallesi, Kozalı sokak, Çarşı Yapı İş Merkezi, H Blok, No:14 İzmit/KOCAELİ 0 262 335 02 94 0 212 336 96 60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817563
BIST
12:35122.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -197,77
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:355,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:356,5648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0138
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
12:35301,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 301,78
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.326.262
|% 19,97
|
|ARENA
|12,88
|28.102.759
|% 16,98
|
|AYCES
|11,59
|5.265.348
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,58
|12.884.467
|% 12,63
|
|LINK
|33,20
|21.880.654
|% 12,47
|
|DOKTA
|54,60
|48.282.859
|% -14,75
|
|IHGZT
|4,31
|42.947
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|THYAO
|14,62
|449.110.312
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,93
|286.217.823
|% -0,34
|
|SISE
|5,64
|202.118.723
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,15
|200.610.342
|% 0,00
|
|VESTL
|16,64
|196.719.778
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,22
|119.539.113
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,93
|286.217.823
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,15
|200.610.342
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|101.094.169
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,70
|91.940.555
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7211
|7,7598
|% 0,06
|
|Frank
|6,1125
|6,1493
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|2,12
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|4,00
|
|Yarım
|961
|986
|1,94
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,27
|