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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2020 11:10
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Altınbaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Creditwest Bank Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 8.53 Bağımsız Üye Değil --
DİLBER BIÇAKÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2014 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ,GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -
SERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Alsar Maslak Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Alsar Levent Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Tic A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALTUĞ ALTINBAŞ SÜRER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Birikim Varlık Yönetim Şirketi A.Ş. -Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ATİLLA SAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil -- -- Evet 0 -- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677737 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ZAFER ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil CITY TRADE & INVESTMENT SA GENEL MÜDÜRÜ Evet 0 -- Bağımsız Üye Değil --




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882530


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Altın Ons 1.905 1.906 1,52  
Altın Gr. 484 484 1,46  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -3,00  
Tam 3.189 3.268 -7,19  
Yarım 1.541 1.581 -3,47  
Çeyrek 773 791 -1,74  
Gümüş.Ons 24,60 24,64 0,21  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,07  
B. Petrol 42,68 42,68 0,06  
Seans Raporu 13:59
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