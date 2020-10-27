***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2020 16:45
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Altınbaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Creditwest Bank Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 8.53 Bağımsız Üye Değil --
DİLBER BIÇAKÇI Kadın
17:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:058,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:059,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1330
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:05501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KARTN
|1.498,20
|103.762.053
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.042.754
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.608.444
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|GARAN
|6,86
|953.947.015
|% 1,33
|
|RTALB
|50,75
|879.734.817
|% 2,48
|
|SISE
|6,41
|829.829.060
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,71
|521.030.433
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.455.964
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|470.507.954
|% 1,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1818
|% 1,22
|
|Euro
|9,6793
|9,6870
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,6171
|10,6704
|% 1,15
|
|Frank
|8,9754
|9,0294
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 1,06
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:02
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17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 35 kaybederek (% -0.32 ) 1, 031
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, CEMTS, ROYAL, KONTR, EUYO, MARTI, LINK, OSMEN, ESEN, BMELK
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17:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, DAGI, YAPRK, ETYAT, VANGD, KAPLM, ALMAD, EGCYO, EGCEY, EKIZ