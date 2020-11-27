Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2020 14:35



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NUSRET ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.05.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Altınbaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Creditwest Bank Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 8.53 Bağımsız Üye Değil --
DİLBER BIÇAKÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2014 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ,GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil -
SERDAR ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Alsar Maslak Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Alsar Levent Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Tic A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALTUĞ ALTINBAŞ SÜRER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Birikim Varlık Yönetim Şirketi A.Ş. -Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ATİLLA SAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil -- -- Evet 0 -- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677737 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET ADNAN DABAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.10.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884342 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HALUK LEVENT ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.11.2020 İcrada Görevli Değil -- Uyar Holding- İcra Komitesi Üyesi Evet 0 -- Bağımsız Üye Değil -- --




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890295


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:251.330
Değişim :  -0,90% |  -12,10
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352 En Düşük
1.327
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 15,18 58.004.655 % 10,00  
SEYKM 18,70 13.880.711 % 10,00  
SAFKR 13,87 29.824.929 % 9,99  
TKNSA 11,03 10.739.106 % 9,97  
DIRIT 4,30 1.938.812 % 9,97  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 7,8490 7,8556 % -0,20  
Euro 9,3730 9,3905 % 0,03  
Sterlin 10,4327 10,4851 % -0,44  
Frank 8,6137 8,6656 % -0,37  
Riyal 2,0848 2,0952 % -0,35  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -29,82  
Altın Gr. 449 449 -9,42  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.968 3.046 -73,96  
Yarım 1.434 1.473 -35,77  
Çeyrek 719 737 -17,89  
Gümüş.Ons 22,54 22,58 -0,76  
Gümüş Gr. 5,67 5,68 -0,22  
B. Petrol 48,06 48,06 0,27  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru