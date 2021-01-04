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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 11:57



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ-CRDFA 18.12.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 13.666.666,67 TRY 17,083
ASV HOLDİNG A.Ş. 13.666.666,67 TRY 17,083
ALİ ALTINBAŞ 6.833.333,33 TRY 8,542
NUSRET ALTINBAŞ 6.833.333,33 TRY 8,542

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Joint Company West Finance And Credit Bank Bankacılık 364.409.516,52 153.051.996,94 UAH 42 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896590


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 19.672.262 % 10,00  
CASA 116,60 741.265 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 287.518 % 10,00  
TGSAS 13,98 2.533.470 % 9,99  
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13:18 Alış Satış %  
Dolar 7,3481 7,3534 % -1,03  
Euro 9,0326 9,0405 % -0,38  
Sterlin 10,0295 10,0797 % -0,96  
Frank 8,3250 8,3751 % -0,38  
Riyal 1,9538 1,9636 % -1,05  
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13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 36,40  
Altın Gr. 457 457 3,69  
Cumhuriyet 3.031 3.076 27,00  
Tam 3.017 3.093 26,75  
Yarım 1.458 1.496 12,94  
Çeyrek 731 748 6,47  
Gümüş.Ons 27,31 27,35 1,00  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,15  
B. Petrol 52,41 52,41 0,61  
Seans Raporu 13:18
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