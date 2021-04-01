***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 10:23
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ-CRDFA 18.12.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ALT PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922528
BIST
11:401.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,91
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:408,1543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0856
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:409,6104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0582
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:40450,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,26
|Açılış
|: 450,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BURVA
|34,14
|2.838.442
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.822
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.480.749
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.546.766
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.092.426
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,86
|1.648.761.748
|% 2,54
|
|SASA
|46,80
|503.006.166
|% 3,72
|
|KOZAL
|119,90
|426.270.788
|% 0,76
|
|BJKAS
|8,98
|369.135.593
|% 7,80
|
|PETKM
|5,95
|323.606.002
|% 3,48
|
|GARAN
|6,86
|1.648.761.748
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,21
|140.562.222
|% 1,68
|
|TSKB
|1,38
|88.481.729
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|105.879.515
|% 0,52
|
|PETKM
|5,95
|323.606.002
|% 3,48
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1513
|8,1543
|% -1,04
|
|Euro
|9,5837
|9,6104
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,2006
|11,2568
|% -1,08
|
|Frank
|8,5831
|8,6348
|% -1,27
|
|Riyal
|2,1670
|2,1779
|% -1,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,14
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|