***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2021 16:44
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ-CRDFA 18.12.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945464
BIST
16:501.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:508,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:5010,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:50497,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,14
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PEKGY
|1,10
|76.077.449
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.594.949
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.556.917
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.347
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.348
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.057.100
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,38
|6.282.132
|% -8,50
|
|THYAO
|13,65
|1.008.113.953
|% 2,09
|
|GARAN
|8,38
|786.343.871
|% 0,96
|
|SASA
|27,34
|377.914.615
|% 0,59
|
|KOZAL
|117,10
|326.782.663
|% 0,00
|
|ERBOS
|128,70
|312.521.366
|% -1,15
|
|EKGYO
|1,88
|248.581.676
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|241.984.502
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|786.343.871
|% 0,96
|
|THYAO
|13,65
|1.008.113.953
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.077.449
|% 10,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6689
|8,6742
|% -0,29
|
|Euro
|10,3138
|10,3224
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9570
|12,0170
|% -0,34
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% -0,11
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,69
|
Seans Raporu
16:48
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17:03SEKUR
Yüzde 4.12 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 578 adet işlem
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17:02VERTU
Yüzde 9.52 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 221 adet işlem
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 59 artarak (% 0.55 ) 1, 206
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17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DARDL, BERA, PEKGY, KGYO, SAYAS, INVEO, GEDIK, SELVA
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17:01
GEDIK, BERA, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında