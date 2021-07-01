***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ-CRDFA 18.12.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945464BIST