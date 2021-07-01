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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 16:44



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ-CRDFA 18.12.1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945464


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:501.365
Değişim :  0,66% |  8,98
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.356  
En Yüksek
1.372 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,10 76.077.449 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.594.949 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.235.318 % 10,00  
BERA 13,21 230.556.917 % 9,99  
DARDL 14,90 24.189.347 % 9,96  
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16:48 Alış Satış %  
Dolar 8,6689 8,6742 % -0,29  
Euro 10,3138 10,3224 % -0,04  
Sterlin 11,9570 12,0170 % -0,34  
Frank 9,3615 9,4179 % -0,04  
Riyal 2,3098 2,3214 % -0,11  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 9,82  
Altın Gr. 497 497 1,97  
Cumhuriyet 3.292 3.342 37,00  
Tam 3.275 3.359 38,05  
Yarım 1.583 1.625 18,40  
Çeyrek 794 812 9,21  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,05  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,01  
B. Petrol 76,30 76,30 1,69  
Seans Raporu 16:48
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