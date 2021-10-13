***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2021 15:58
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 13.766.139,61 TRY 17,207
ASV HOLDİNG A.Ş. 13.766.139,61 TRY 17,207
ALİ ALTINBAŞ 6.883.069,81 TRY 8,603
NUSRET ALTINBAŞ 6.883.069,81 TRY 8,603
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,10 TRY 20000000 TRY 25 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI İşlem Görmüyor
B Nama 0,10 TRY 60000000 TRY 75 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970269
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1155
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1442
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,79
|Açılış
|: 530,52
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,60
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1914
|9,1931
|% 1,27
|
|Euro
|10,6727
|10,6878
|% 1,37
|
|Sterlin
|12,5230
|12,5858
|% 1,25
|
|Frank
|9,9003
|9,9599
|% 1,13
|
|Riyal
|2,4408
|2,4530
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,06
|
|Altın Gr.
|530
|531
|6,96
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,18
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,66
|