***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 13.766.139,61 TRY 17,207ASV HOLDİNG A.Ş. 13.766.139,61 TRY 17,207ALİ ALTINBAŞ 6.883.069,81 TRY 8,603NUSRET ALTINBAŞ 6.883.069,81 TRY 8,603Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,10 TRY 20000000 TRY 25 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI İşlem GörmüyorB Nama 0,10 TRY 60000000 TRY 75 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970269BIST