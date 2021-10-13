Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2021 15:58



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 13.766.139,61 TRY 17,207
ASV HOLDİNG A.Ş. 13.766.139,61 TRY 17,207
ALİ ALTINBAŞ 6.883.069,81 TRY 8,603
NUSRET ALTINBAŞ 6.883.069,81 TRY 8,603

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,10 TRY 20000000 TRY 25 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI İşlem Görmüyor
B Nama 0,10 TRY 60000000 TRY 75 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970269


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.412
Değişim :  -0,13% |  -1,79
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 54,45 3.395.448 % 10,00  
RAYSG 10,34 5.632.784 % 10,00  
CEOEM 9,81 64.679.659 % 9,98  
KZBGY 31,76 207.866.054 % 9,97  
MERIT 26,50 38.067.869 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,1914 9,1931 % 1,27  
Euro 10,6727 10,6878 % 1,37  
Sterlin 12,5230 12,5858 % 1,25  
Frank 9,9003 9,9599 % 1,13  
Riyal 2,4408 2,4530 % 1,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,06  
Altın Gr. 530 531 6,96  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 0,38  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,18  
B. Petrol 83,84 83,84 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru