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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.05.2022 11:18
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELİN DURMAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ VE MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ 14.05.2014 0 212 356 19 10 sdurmaz@creditwest.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 922809
NAZLI DENİZ SEVUK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ 14.05.2014 0212 356 19 10 dsevuk@creditwest.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030101


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BIST En Aktif Hisseler11:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 188,20 374.518 % 9,99  
UZERB 43,38 535.222 % 9,99  
IMASM 32,06 3.925.170 % 9,95  
KONKA 22,76 64.263.646 % 9,95  
KZBGY 75,20 22.134.227 % 9,94  
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11:25 Alış Satış %  
Dolar 15,4709 15,4767 % 0,60  
Euro 16,1189 16,1371 % 0,82  
Sterlin 18,8470 18,9415 % 0,91  
Frank 15,3970 15,4897 % 0,97  
Riyal 4,1113 4,1319 % 0,73  
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11:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 0,37  
Altın Gr. 907 907 7,15  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,78 20,81 0,11  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 0,14  
B. Petrol 108 108 0,75  
Seans Raporu 11:25
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