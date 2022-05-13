***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2022 11:18
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SELİN DURMAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ VE MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ 14.05.2014 0 212 356 19 10 sdurmaz@creditwest.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 922809
NAZLI DENİZ SEVUK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ 14.05.2014 0212 356 19 10 dsevuk@creditwest.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030101
BIST
11:272.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,94
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
11:2715,4728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0888
|Açılış
|: 15,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
11:2716,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1348
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
11:27906,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,63
|Açılış
|: 906,22
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.925.170
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|64.263.646
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.134.227
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.372.972
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.260.953
|% -9,98
|
|KAPLM
|67,00
|73.618.986
|% -3,80
|
|ACSEL
|52,40
|5.011.549
|% -3,50
|
|THYAO
|42,40
|1.353.696.791
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,25
|777.310.555
|% 1,58
|
|SISE
|19,97
|720.299.918
|% 1,89
|
|ASELS
|23,04
|439.326.959
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,92
|391.481.256
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,82
|280.939.564
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,69
|127.690.060
|% 0,75
|
|SAHOL
|19,25
|777.310.555
|% 1,58
|
|SISE
|19,97
|720.299.918
|% 1,89
|
|THYAO
|42,40
|1.353.696.791
|% 1,29
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4709
|15,4767
|% 0,60
|
|Euro
|16,1189
|16,1371
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,8470
|18,9415
|% 0,91
|
|Frank
|15,3970
|15,4897
|% 0,97
|
|Riyal
|4,1113
|4,1319
|% 0,73
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,37
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,75
|