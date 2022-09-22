***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 10:10
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DİLBER BIÇAKÇI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -
BURCU EVRENOSOĞLU Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı --
SELİN DURMAZ Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Grup Müdürü --
AYŞEGÜL GÜRSES Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Grup Müdürü --
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064623
BIST
11:283.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 33,55
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:2818,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:2818,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2227
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2529
En Düşük
18,0126
11:28987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,87
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ULUSE
|130,60
|15.984.337
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|218.795.541
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.618.328
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,88
|26.984.380
|% 9,60
|
|UNLU
|7,11
|35.543.791
|% 9,05
|
|PINSU
|7,22
|17.378.197
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|310.556.677
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|4.594.507
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.127.503
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,35
|1.280.939.761
|% 0,86
|
|SISE
|27,54
|1.204.920.632
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,14
|790.708.302
|% 2,15
|
|SASA
|58,25
|737.166.341
|% 1,48
|
|AKBNK
|11,67
|677.267.545
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,92
|599.894.881
|% 0,51
|
|ZOREN
|4,03
|590.922.149
|% 1,77
|
|YKBNK
|7,14
|790.708.302
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,81
|310.556.677
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,67
|677.267.545
|% 1,30
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3610
|18,3622
|% 0,19
|
|Euro
|18,2423
|18,2525
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7198
|20,8237
|% 0,60
|
|Frank
|18,7046
|18,8173
|% -0,99
|
|Riyal
|4,8661
|4,8905
|% 0,18
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,03
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.667
|6.745
|-51,00
|
|Yarım
|3.248
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,00
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|1,09
|