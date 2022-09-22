***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDİLBER BIÇAKÇI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -BURCU EVRENOSOĞLU Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı --SELİN DURMAZ Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Grup Müdürü --AYŞEGÜL GÜRSES Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Grup Müdürü --http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064623BIST