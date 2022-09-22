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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2022 10:10
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DİLBER BIÇAKÇI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -
BURCU EVRENOSOĞLU Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı --
SELİN DURMAZ Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Mali İşler Grup Müdürü --
AYŞEGÜL GÜRSES Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Pazarlama Grup Müdürü --




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064623


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BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 130,60 15.984.337 % 9,93  
SMRTG 57,05 218.795.541 % 9,92  
CRDFA 3,71 17.618.328 % 9,76  
ULUFA 7,88 26.984.380 % 9,60  
UNLU 7,11 35.543.791 % 9,05  
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11:27 Alış Satış %  
Dolar 18,3610 18,3622 % 0,19  
Euro 18,2423 18,2525 % 1,24  
Sterlin 20,7198 20,8237 % 0,60  
Frank 18,7046 18,8173 % -0,99  
Riyal 4,8661 4,8905 % 0,18  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 -1,03  
Altın Gr. 983 983 -3,34  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.667 6.745 -51,00  
Yarım 3.248 3.297 -23,00  
Çeyrek 1.629 1.649 -11,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,65 0,07  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 0,00  
B. Petrol 90,92 90,92 1,09  
Seans Raporu 11:27
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