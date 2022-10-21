***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2022 17:08
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 8.333.333,33 TRY 8,33
ASV HOLDİNG A.Ş. 8.333.333,33 TRY 8,33
ALİ ALTINBAŞ 4.166.666,67 TRY 4,17
NUSRET ALTINBAŞ 4.166.666,67 TRY 4,17
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,10 TRY 25000000 TRY 25 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI İşlem Görmüyor
B Nama 0,10 TRY 75000000 TRY 75 İşlem Görüyor
Diğer Hususlar
Açıklama CREDİTWEST FAKTORİNG HİSSELERİNİN %75, İ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRMEKTEDİR.
ŞİRKETİN ANA HİSSEDARI ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş. OLUP %25 PAYA SAHİPTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073309
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3915
En Düşük
17,9901
18:05989,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,47
|Açılış
|: 990,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
990,81
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5968
|% -0,05
|
|Euro
|18,3122
|18,3669
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,9340
|21,0389
|% 0,50
|
|Frank
|18,5481
|18,6599
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|29,89
|
|Altın Gr.
|990
|990
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.699
|6.836
|127,00
|
|Yarım
|3.264
|3.342
|62,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.670
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,38
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,12
|