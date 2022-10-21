***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 8.333.333,33 TRY 8,33ASV HOLDİNG A.Ş. 8.333.333,33 TRY 8,33ALİ ALTINBAŞ 4.166.666,67 TRY 4,17NUSRET ALTINBAŞ 4.166.666,67 TRY 4,17Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,10 TRY 25000000 TRY 25 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI İşlem GörmüyorB Nama 0,10 TRY 75000000 TRY 75 İşlem GörüyorDiğer HususlarAçıklama CREDİTWEST FAKTORİNG HİSSELERİNİN %75, İ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRMEKTEDİR.ŞİRKETİN ANA HİSSEDARI ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş. OLUP %25 PAYA SAHİPTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073309BIST