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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2022 17:08
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. 8.333.333,33 TRY 8,33
ASV HOLDİNG A.Ş. 8.333.333,33 TRY 8,33
ALİ ALTINBAŞ 4.166.666,67 TRY 4,17
NUSRET ALTINBAŞ 4.166.666,67 TRY 4,17

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,10 TRY 25000000 TRY 25 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI İşlem Görmüyor
B Nama 0,10 TRY 75000000 TRY 75 İşlem Görüyor

Diğer Hususlar
Açıklama CREDİTWEST FAKTORİNG HİSSELERİNİN %75, İ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRMEKTEDİR.
ŞİRKETİN ANA HİSSEDARI ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş. OLUP %25 PAYA SAHİPTİR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073309


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5707 18,5968 % -0,05  
Euro 18,3122 18,3669 % 0,87  
Sterlin 20,9340 21,0389 % 0,50  
Frank 18,5481 18,6599 % 0,49  
Riyal 4,9298 4,9545 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.658 29,89  
Altın Gr. 990 990 17,00  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.699 6.836 127,00  
Yarım 3.264 3.342 62,00  
Çeyrek 1.637 1.670 29,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 0,75  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,38  
B. Petrol 93,50 93,50 1,12  
Seans Raporu 18:05
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