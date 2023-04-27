***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSELİN DURMAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ VE OPERASYON GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 14.05.2014 0 212 356 19 10 sdurmaz@creditwest.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 922809NAZLI DENİZ SEVUK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PERSONELİ VE MUHASEBE MÜDÜRÜ 14.05.2014 0212 356 19 10 dsevuk@creditwest.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141635BIST