CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0508
|9,0962
|% 0,02
|Frank
|7,5920
|7,6377
|% -0,38
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-16,99
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,60
|Cumhuriyet
|2.889
|2.937
|-1,80
|Tam
|2.976
|3.023
|-6,40
|Yarım
|1.444
|1.473
|-0,90
|Çeyrek
|724
|739
|-0,50
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-1,00
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,51
Seans Raporu
- 15:06DARDL Yüzde -8.89 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 343 adet işlem
- 14:58 FMIZP, RHEAG, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:58 BFREN, KONYA, EPLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:45KONYA Yüzde -9.99 oranında düşüşle 471.00 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 773 adet işlem
- 14:43 QNBFL, SILVR, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında