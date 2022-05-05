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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.05.2022 18:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 05.05.2022
KARAR SAYISI : 17
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
31.03.2022 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablolarının, bunlara ait açıklamaları içeren raporun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun
 
- Tarafımızdan incelendiğini
 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
İstanbul,
 
 
 
Atilla SAPLAN                                                    Mehmet Adnan DABAK
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                   Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
 
 
Dilber BIÇAKÇI  
                        
                       
Selin DURMAZ
                           
                       
Genel Müdür                                                      Mali İşler Grup Müdürü               
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026701


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Tam 6.027 6.177 -28,85  
Yarım 2.913 2.988 -13,95  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,98  
Gümüş.Ons 22,50 22,56 0,01  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,02  
B. Petrol 111 111 0,62  
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