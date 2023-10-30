***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2023Karar Sayısı23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 30/10/2023KARAR SAYISI : 23SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI30.09.2023 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablolarının, bunlara ait açıklamaları içeren raporun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun- Tarafımızdan incelendiğini- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,İstanbul,Atilla SAPLAN Mehmet Adnan DABAKDenetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiDilber BIÇAKÇI Selin DURMAZGenel Müdür Operasyon Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211771BIST