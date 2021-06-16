***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulmuş komitelerin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu KomiteKomite Başkanı : Atilla SAPLANKomite Üyesi : Mehmet Adnan DABAKRiskin Erken Saptanması KomitesiKomite Başkanı : Mehmet Adnan DABAKKomite Üyesi : Haluk Levent ÜNALKomite Üyesi : Serdar ALTINBAŞKurumsal Yönetim KomitesiKomite Başkanı : Atilla SAPLANKomite Üyesi : Altuğ ALTINBAŞ SÜRERKomite Üyesi : Selin DURMAZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942647BIST