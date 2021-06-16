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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.06.2021 15:45



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulmuş komitelerin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Komite Başkanı :  Atilla SAPLAN
Komite Üyesi      : Mehmet Adnan DABAK
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı : Mehmet Adnan DABAK
Komite Üyesi      : Haluk Levent ÜNAL
Komite Üyesi      : Serdar ALTINBAŞ    
 Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı : Atilla SAPLAN
Komite Üyesi     : Altuğ ALTINBAŞ SÜRER
Komite Üyesi     : Selin DURMAZ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942647


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