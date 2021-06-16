***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.06.2021 15:45
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulmuş komitelerin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Komite Başkanı : Atilla SAPLAN
Komite Üyesi : Mehmet Adnan DABAK
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı : Mehmet Adnan DABAK
Komite Üyesi : Haluk Levent ÜNAL
Komite Üyesi : Serdar ALTINBAŞ
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı : Atilla SAPLAN
Komite Üyesi : Altuğ ALTINBAŞ SÜRER
Komite Üyesi : Selin DURMAZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942647
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
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1.429
En Düşük
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18:058,7213
En Yüksek
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|: 1,22%
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|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
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505,92
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7163
|8,7213
|% 1,22
|
|Euro
|10,3963
|10,4067
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,1103
|12,1710
|% 0,82
|
|Frank
|9,4713
|9,5283
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3176
|2,3292
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-40,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-1,12
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Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
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17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
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17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem