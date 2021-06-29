***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 09:16
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Creditwest Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944681
BIST
11:441.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.368
11:448,6998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:4410,3466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0510
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3225
11:44491,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,18
|Açılış
|: 491,38
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.942.205
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.515.578
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.531.493
|% 9,88
|
|FADE
|22,36
|40.968.437
|% 9,61
|
|EUKYO
|6,66
|3.877.431
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|OZBAL
|14,20
|31.640.335
|% -5,96
|
|DAGHL
|15,54
|10.251.682
|% -4,78
|
|SAMAT
|4,53
|5.090.338
|% -4,63
|
|GARAN
|8,29
|621.387.688
|% 0,48
|
|THYAO
|13,37
|349.583.081
|% -0,15
|
|KUTPO
|62,30
|263.309.677
|% 4,27
|
|EREGL
|18,20
|201.755.018
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,17
|183.697.624
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,17
|183.697.624
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|149.658.039
|% -1,04
|
|GARAN
|8,29
|621.387.688
|% 0,48
|
|AKBNK
|5,29
|170.988.029
|% -0,56
|
|THYAO
|13,37
|349.583.081
|% -0,15
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6998
|% -0,39
|
|Euro
|10,3421
|10,3466
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9899
|12,0500
|% -0,52
|
|Frank
|9,3863
|9,4429
|% -0,59
|
|Riyal
|2,3114
|2,3229
|% -0,44
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,56
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,12
|