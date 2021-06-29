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***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2021 09:16



***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA

Açıklamalar Creditwest Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944681


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Altın Ons 1.756 1.757 -4,56  
Altın Gr. 491 491 -3,55  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,74 25,77 -0,01  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,04  
B. Petrol 74,16 74,16 -0,12  
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