***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
28.08.2020 16:46
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Creditwest Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871593
BIST
16:321.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:327,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:328,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:32462,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,66
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,75
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:32
|METUR
|2,75
|4.610.388
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.819.060
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.359.871
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|37.016.553
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|FMIZP
|88,30
|43.121.496
|% -5,56
|
|OYLUM
|3,24
|35.736.930
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,04
|985.303.126
|% 3,40
|
|PETKM
|4,04
|925.660.185
|% -1,22
|
|GARAN
|6,90
|911.016.734
|% -1,29
|
|ZOREN
|2,85
|755.621.106
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,25
|656.345.754
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,04
|985.303.126
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,85
|755.621.106
|% 5,95
|
|PETKM
|4,04
|925.660.185
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|309.264.615
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
|278.323.943
|% 1,54
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3403
|7,3448
|% -0,17
|
|Euro
|8,7221
|8,7283
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7252
|9,7739
|% 0,56
|
|Frank
|8,0767
|8,1253
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|30,50
|
|Altın Gr.
|462
|463
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|39,16
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|18,95
|
|Çeyrek
|740
|758
|9,47
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,52
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|-0,02
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 93 kaybederek (% -1.11 ) 1, 241
-
16:44XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 11, 554.00 milyon TL de
-
16:44CEMTS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 835, 779 adet işlem
-
16:43AKSGY
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 573, 335 adet işlem
-
16:41YKGYO
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 018, 786 adet işlem