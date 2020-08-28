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***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu

28.08.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA

Açıklamalar Creditwest Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871593


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METUR 2,75 4.610.388 % 10,00  
GYHOL 26,62 75.819.060 % 10,00  
RALYH 6,49 20.359.871 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
IZMDC 26,06 37.016.553 % 9,96  
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Sterlin 9,7252 9,7739 % 0,56  
Frank 8,0767 8,1253 % 0,32  
Riyal 1,9513 1,9611 % -0,11  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 30,50  
Altın Gr. 462 463 6,66  
Cumhuriyet 3.071 3.118 45,00  
Tam 3.054 3.132 39,16  
Yarım 1.476 1.515 18,95  
Çeyrek 740 758 9,47  
Gümüş.Ons 27,48 27,52 0,47  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,09  
B. Petrol 45,58 45,58 -0,02  
Seans Raporu 16:32
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