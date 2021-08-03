***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
03.08.2021 10:06
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Creditwest Faktoring A.Ş. ile ilgili olarak Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954302
BIST
15:481.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:488,4307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:4810,0408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0612
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:48494,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,50
|Açılış
|: 494,55
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ISGSY
|10,67
|35.079.407
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.377.488
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|34.366.693
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.548.392
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|178.212.227
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.591.169
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.843.041
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|CEOEM
|8,35
|20.363.044
|% -3,24
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|THYAO
|12,77
|558.388.765
|% 1,11
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,90
|441.772.647
|% 1,41
|
|SISE
|7,83
|334.106.776
|% 0,51
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,46
|263.534.700
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|138.282.475
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|113.698.544
|% 0,56
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4281
|8,4307
|% 0,31
|
|Euro
|10,0079
|10,0408
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,7201
|11,7788
|% 0,55
|
|Frank
|9,3041
|9,3601
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% 0,37
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,02
|
|Altın Gr.
|494
|495
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|18,07
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|8,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|-1,06
|
Seans Raporu
15:48
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