***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2020 16:29
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Creditwest Insurance Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820454
BIST
17:12115.060
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -4.135,91
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:126,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:126,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6003
En Düşük
6,5663
17:12316,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,53
|Açılış
|: 316,99
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.419.764
|% 19,87
|
|HATEK
|9,23
|39.313.040
|% 7,83
|
|QNBFL
|142,00
|8.371.603
|% 7,58
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,35
|90.404.123
|% 5,08
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.834.431
|% -19,92
|
|VERTU
|5,35
|38.652.221
|% -18,94
|
|FENER
|16,13
|831.672.213
|% -17,03
|
|TUKAS
|10,09
|3.570.785
|% -16,27
|
|ASELS
|28,26
|1.563.341.141
|% -5,10
|
|THYAO
|14,46
|1.362.789.047
|% -2,95
|
|BJKAS
|3,03
|1.197.438.904
|% -13,92
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|FENER
|16,13
|831.672.213
|% -17,03
|
|BJKAS
|3,03
|1.197.438.904
|% -13,92
|
|CEMAS
|1,23
|372.429.555
|% -6,82
|
|GSRAY
|3,12
|911.095.845
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,52
|362.994.970
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,18
|248.029.868
|% -9,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8243
|7,8635
|% -0,19
|
|Frank
|6,1835
|6,2208
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6205
|1,6286
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.614
|1,39
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,79
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,02
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
|