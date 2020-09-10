***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2020 15:48
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874421
BIST
16:111.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:117,4495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4447
16:118,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:11469,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,02
|Açılış
|: 469,90
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KONYA
|486,20
|85.401.466
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|171.864.894
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.280.350.452
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.912.481
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.873.724
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.160.229
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.195.370.652
|% -4,21
|
|FENER
|44,32
|1.280.350.452
|% -9,99
|
|GARAN
|6,86
|1.105.135.943
|% 1,48
|
|ZOREN
|2,82
|1.024.416.657
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|984.160.229
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.195.370.652
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,82
|1.024.416.657
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|318.039.195
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|298.696.583
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|843.468.027
|% -9,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4455
|7,4495
|% -0,47
|
|Euro
|8,8669
|8,8761
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6429
|9,6913
|% -0,68
|
|Frank
|8,1917
|8,2411
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% -0,44
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|15,49
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.099
|3.178
|10,21
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|4,94
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|