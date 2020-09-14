***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2020 16:17
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874956
BIST
16:221.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:227,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:228,9081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
16:22471,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,33
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:20
|JANTS
|171,60
|152.939.075
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.482.334
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.115.260
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.390.747
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.287.473
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.963.898
|% -10,00
|
|FENER
|35,92
|303.425.719
|% -9,97
|
|FORMT
|3,52
|164.843.230
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,24
|94.550.726
|% -9,81
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,16
|2.274.409.310
|% 2,93
|
|SISE
|6,35
|858.225.350
|% 1,93
|
|PETKM
|4,31
|801.422.481
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,07
|452.248.097
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|429.081.945
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,16
|2.274.409.310
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,07
|452.248.097
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|801.422.481
|% 1,41
|
|ODAS
|2,66
|429.081.945
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|259.266.962
|% 1,68
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4916
|7,4965
|% 0,32
|
|Euro
|8,9008
|8,9072
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6387
|9,6870
|% 1,10
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,31
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|24,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|24,14
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|11,68
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,84
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:31MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 596, 170 adet işlem
-
16:31MEGAP
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 596, 170 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, ISCTR
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 02 artarak (% 0.30 ) 1, 015
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, SELGD, UFUK, EMNIS, AVHOL, YONGA, BEYAZ, TACTR, MERIT, OZRDN