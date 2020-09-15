***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 11:19
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875069
BIST
14:141.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:147,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:148,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:14473,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,04
|Açılış
|: 474,04
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:10
|CRFSA
|12,32
|3.858.427
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.033.623
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.901.478
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,62
|65.693.628
|% -9,50
|
|BJKAS
|3,38
|28.211.306
|% -8,65
|
|KRDMD
|3,15
|1.075.078.537
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|905.424.572
|% 3,02
|
|SISE
|6,39
|350.618.658
|% -0,62
|
|ECILC
|6,85
|276.162.970
|% 3,32
|
|TUPRS
|82,20
|266.785.621
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,15
|1.075.078.537
|% 0,00
|
|PETKM
|4,43
|905.424.572
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,05
|116.400.913
|% -0,94
|
|ZOREN
|2,76
|265.601.210
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,85
|168.175.587
|% 1,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4837
|7,4856
|% 0,02
|
|Euro
|8,9024
|8,9059
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6402
|9,6885
|% 0,59
|
|Frank
|8,2364
|8,2860
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 0,05
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,33
|
|Altın Gr.
|474
|475
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.129
|3.207
|18,87
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|9,13
|
|Çeyrek
|759
|776
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|