***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2020 14:16
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875277
BIST
14:231.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:237,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:238,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:23472,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,17
|Açılış
|: 473,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:23
|VAKFN
|4,02
|14.320.989
|% 1.162,19
|
|AKMGY
|46,44
|10.147.432
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,08
|31.536.329
|% -9,51
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|FENER
|31,74
|221.539.547
|% -6,76
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|SASA
|16,94
|531.224.356
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|418.807.486
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,15
|388.505.889
|% 1,29
|
|SISE
|6,42
|367.565.971
|% 1,10
|
|ECILC
|6,97
|235.796.330
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,09
|161.395.201
|% 3,81
|
|KRDMD
|3,15
|388.505.889
|% 1,29
|
|PETKM
|4,37
|418.807.486
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.677.494
|% 0,00
|
|ADESE
|2,19
|165.781.171
|% 3,30
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4935
|7,4964
|% 0,09
|
|Euro
|8,8920
|8,8965
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6864
|9,7350
|% 0,61
|
|Frank
|8,2347
|8,2843
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9909
|2,0008
|% -0,03
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,39
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|0,92
|