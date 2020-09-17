***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 12:08
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875428
BIST
16:481.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:487,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:488,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
16:48470,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,27
|Açılış
|: 470,74
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FMIZP
|111,10
|72.307.837
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,14
|722.906.894
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.048.256
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|433.264.590
|% -0,69
|
|JANTS
|217,00
|342.668.117
|% 5,14
|
|GARAN
|6,67
|339.010.271
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,14
|722.906.894
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|248.318.647
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|162.861.950
|% -2,75
|
|DOHOL
|2,25
|283.985.720
|% 1,81
|
|AVOD
|4,44
|544.048.256
|% 9,90
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5569
|7,5610
|% 0,76
|
|Euro
|8,9310
|8,9392
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,7150
|9,7637
|% 0,09
|
|Frank
|8,2637
|8,3135
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0094
|2,0195
|% 0,70
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-21,86
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 48 kaybederek (% -0.36 ) 1, 232
-
16:57BRKSN
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 771, 487 adet işlem
-
16:56TURGG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 79.25 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 939 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 8, 902.00 milyon TL de
-
16:53NUGYO
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 471, 085 adet işlem