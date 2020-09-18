***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 11:46
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875614
BIST
12:591.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:597,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
12:598,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:59475,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,91
|Açılış
|: 475,63
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:59
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|1.149.349.884
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|519.740.390
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,56
|287.724.923
|% 5,79
|
|AVOD
|4,14
|250.898.649
|% -6,76
|
|DGKLB
|2,59
|217.789.328
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.149.349.884
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|519.740.390
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,56
|287.724.923
|% 5,79
|
|IHLAS
|1,07
|95.599.922
|% 0,94
|
|DGKLB
|2,59
|217.789.328
|% -9,76
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5681
|7,5717
|% 0,33
|
|Euro
|8,9656
|8,9719
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7971
|9,8462
|% 0,38
|
|Frank
|8,3027
|8,3527
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0117
|2,0217
|% 0,30
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,72
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,10
|