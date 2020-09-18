***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 15:03
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18/09/2020
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875651
BIST
16:231.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:237,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:238,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:23474,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|64.449.875
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.318.468
|% 2,87
|
|PETKM
|4,39
|730.576.396
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,58
|546.090.487
|% 6,61
|
|DGKLB
|2,61
|422.559.862
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,50
|387.680.414
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,23
|1.293.318.468
|% 2,87
|
|HLGYO
|2,58
|546.090.487
|% 6,61
|
|PETKM
|4,39
|730.576.396
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|422.559.862
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|121.772.997
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5722
|7,5750
|% 0,37
|
|Euro
|8,9679
|8,9729
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7842
|9,8332
|% 0,25
|
|Frank
|8,2885
|8,3384
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0121
|2,0222
|% 0,32
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,80
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,09
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,55
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|-0,01
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:31ETYAT
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 793 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 7 artarak (% 0.06 ) 1, 241
-
16:29PRKAB
Yüzde 4.94 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 057, 618 adet işlem
-
16:28DMSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 052, 208 adet işlem
-
16:26KLNMA
Yüzde 7.38 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 038 adet işlem