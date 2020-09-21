***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2020 12:16
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875881
BIST
13:451.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -8,21
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:457,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6077
En Düşük
7,5393
13:458,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:45472,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,60
|Açılış
|: 472,34
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:45
|EGPRO
|21,34
|7.119.380
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,93
|107.765.666
|% -5,20
|
|ARMDA
|87,00
|11.321.737
|% -4,71
|
|SISE
|6,50
|758.803.018
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|626.948.939
|% 1,23
|
|GARAN
|6,57
|281.396.929
|% -1,35
|
|RTALB
|53,55
|274.396.689
|% 5,41
|
|PETKM
|4,35
|258.086.336
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,28
|626.948.939
|% 1,23
|
|SISE
|6,50
|758.803.018
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,76
|144.477.317
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,33
|175.807.077
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,55
|93.116.417
|% 1,31
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6041
|7,6077
|% 0,69
|
|Euro
|8,9652
|8,9696
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7912
|% 0,12
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0212
|2,0314
|% 0,64
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,64
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.118
|3.195
|-21,08
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-10,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,96
|