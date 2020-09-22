***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2020 11:25
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
r/Bildirim/876129
BIST
12:281.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.095
En Düşük
1.085
12:287,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,6790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:288,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:28468,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 468,22
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:28
|IDGYO
|6,27
|7.908.276
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|27.206.336
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.808.529
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.741.176
|% -9,95
|
|SISE
|6,59
|776.473.525
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,23
|488.809.450
|% 1,57
|
|PETKM
|4,24
|380.495.619
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,75
|163.607.429
|% 3,55
|
|TCELL
|14,92
|163.146.632
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,23
|488.809.450
|% 1,57
|
|SISE
|6,59
|776.473.525
|% 0,61
|
|ISGYO
|1,75
|163.607.429
|% 3,55
|
|PETKM
|4,24
|380.495.619
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,73
|127.037.363
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6394
|7,6434
|% 0,15
|
|Euro
|8,9702
|8,9753
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7573
|9,8062
|% 0,03
|
|Frank
|8,3037
|8,3537
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0315
|2,0417
|% 0,12
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-7,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|13,89
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|6,72
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,36
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,54
|